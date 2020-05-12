去年7月三重區發生路面崩塌，環保局調查為強酸強鹼腐蝕下水道管線，市府火速成立專案小組，鎖定周邊多家電鍍工廠，11日兵分13路，出動200多位人員全面搜索相關物證及帶回犯罪嫌疑人偵訊，後續將依水污染防治法第36條規定，最重可求處3年以下有期徒刑，併科新台幣500萬元罰金。

三重區中正北路193巷於去年7月6日發生路面崩塌嚴重影響民眾安全，經水利局調閱資料，與重案組逐一採檢，發現塌陷處附近的主要強酸強鹼處來源疑似為周邊的電鍍工廠，而該處曾於2015年曾發生電鍍工廠排放氰化物進入下水道，造成維修管線工人死傷亡事件，市府當時勒令封管。

經查，該區域附近有電鍍工廠群聚，污水下水道經檢驗水質有重金屬、氰化物甚至強酸強鹼反應，水質異常範圍大且檢測反應多元，研判來源不只一處，即報請新北地檢署指揮偵辦，各單位追蹤調查並收集相關事證下，11日兵分多路全面搜索相關物證及犯罪嫌疑人，並擴大搜索可疑業者、廠商及關係人。

重案稽查人員確認多家廠商均涉嫌排放電鍍廢水進入下水道，涉及違反水污染防治法第36條，可處3年以下有期徒刑、得併科5百萬元以下罰金，排放廢水進入下水道行為亦涉嫌毀損水利設施，涉及違反水利法，最重可處5年以下有期徒刑。

新北市副市長、公安小組兼重案組召集人謝政達表示，涉及將有毒物質排放到公共下水道系統或環境的業者，除由地檢署指揮偵辦相關刑事責任外，新北市公安小組將從嚴追究相關責任，未來新北市內建築物只要有電鍍製程的行業，均不得納入公共污水下水道系統，避免類似情形再度發生。

(中時 )