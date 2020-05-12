據《ESPN》等外媒報導，原訂明年3月開打的世界棒球經典賽（WBC）將延後，最快2023年才會恢復。中華棒協秘書長林宗成表示，10天前就接到大聯盟通知，原因是新冠肺炎疫情的影響，造成大聯盟賽事延後開打，接下來還有美洲區奧運棒球資格賽，為避免球員勞累與賽事塞車，先把經典賽往後挪是比較理想的變通方法。

林宗成說，大聯盟提到，即使球季順利開打也將延後結束；且東京奧運延到明年7月，美國將在2月、3月舉辦「8搶1美洲區棒球資格賽」，萬一沒辦法順利打進東奧，還得到台灣參加「6搶1最終資格賽」，如果經典賽照常在3月舉行，賽事也太過密集了。

林宗成表示，大聯盟已與球員工會討論過，今年球季可能拖到年底才能結束，若仍於明年3月舉辦經典賽，球員的休息時間不夠，可能影響到調整狀況，導致明年整季的表現不佳，最好把經典賽延後。雖然目前還不確定延到何時，但2023年再打比較合理。

此外，關於經典賽的協議期限，大聯盟與球員工會之間的協議是到2021年12月為止，延後舉辦則必須重簽。林宗成認為，經典賽已辦過4屆，協議期限到了就會更新，這屬於例行公事，應不致有變。

(中時 )