世界衛生組織（WHO）第73屆世界衛生大會（WHA）訂於18日開議，距今僅剩一週，目前除了聖文森與教廷之外，其餘13個友邦已經提案邀請台灣出席WHA。聖文森代表去年在會議上力挺台灣並對中國嗆聲，讓人印象深刻，目前我方仍在持續與聖文森辦理提案，教廷則非世俗國家不參與提案，換言之，今年提案友邦數量可望「全壘打」。

台灣從2017年起被排除在WHA之外，過去三年雖努力進洽友邦為我提案，但總是會少數友邦未參與行動，而未參與的友邦自然也被視為邦交是否穩固的訊號。

聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）去年在WHA發言時表示，中華人民共和國政府並未對台灣行使權力及控制，也無法合理證明能在此代表台灣。讓台灣以觀察員身分受邀參與WHA並不違背「一個中國原則」，如同數個加勒比地區的國家均參與WHA一樣，「一個中國」如同「一個加勒比海」， 應視為共享共同的歷史，文化和遺產的概念。

布朗提出「一個加勒比海」的發言在去年備受國人讚賞，如無意外，聖文森今年也會提案邀請台灣出席WHA。

外交部發言人歐江安表示，友邦和理念相近國家助我行動仍密集洽促WHO秘書處邀請台灣出席WHA，外交部對友邦及理念相近國家持續以不同方式力挺我案表示誠摯感謝。

歐江安說，友邦提案等相關行動還在進行中，截至5月11日為止，已完成提案手續的13友邦為尼加拉瓜、聖露西亞、史瓦帝尼、馬紹爾群島、貝里斯、海地、帛琉、聖克里斯多福、諾魯、吐瓦魯、巴拉圭、宏都拉斯及瓜地馬拉，至於聖文森持續辦理當中，教廷也是觀察員，依例不提案，但會用自己的方式表達支持。

歐江安指出，由於本年大會改採視訊方式進行，不會召開總務委員會，友我提案的後續處理方式尚待洽商確定，外交部將適時對外作較完整的說明。

(中時 )