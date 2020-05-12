經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）受海軍敦睦艦隊染疫衝擊，2020年4月合併營收「雙降」至近14月低點。不過，前4月營收仍維持成長、續創同期新高，且隨著疫情趨緩，近期進廠健身人數明顯回升，公司預期5月營收將觸底回升。

柏文今（12）日股價放量勁揚，大漲7.78％至180元，創2月中以來逾2個半月高點，盤中維持逾5％漲幅，領漲觀光類股。三大法人上周合計賣超達285張，昨（11）日已轉站多方、小幅買超9張。

柏文2020年4月自結合併營收2.61億元，月減11.6％、年減9.54％，創近4月低點。其中，休閒運動及娛樂服務1.59億元，月減10.25％、年減11.12％，教練課程的運動保健服務0.85億元，月減13.65％、年減10.55％，入會費0.14億元，月減14.66％、年增26.23％。

不過，柏文2020年1～4月自結合併營收11.34億元，仍年增0.79％、續創同期新高。其中，休閒運動及娛樂服務7.1億元，年增0.92％，教練課程的運動保健服務3.6億元，年減1.53％，一次性收取的入會費0.57億元，年增17.87％。

柏文表示，4月營收「雙降」至近14月低點，主因4月中旬海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，致使申請付費延展會籍人數增加、會員進場運動及執行私人教練課程意願降低。不過，台灣截至11日已連4日零確診、連29日無本土新增病例，預期4月營收應是今年谷底。

柏文指出，隨著疫情已見趨緩跡象，近期各廠館會員進場健身人數明顯增加，且5月10日開始預售的台北市石牌廠，首日預售即繳出亮眼佳績，顯示隨著疫情趨緩，民眾尋求身心舒緩放鬆、追求健康與免疫力提升的意願強烈。

展望後市，柏文不受疫情影響，仍按原訂計畫拓展「健身工廠」據點，2月開出台南永華廠、台中水湳廠，4月底開出桃園南崁廠，台北石牌廠預計6月下旬開幕。下半年則預計在新北、新竹及彰化等地再開出4處新據點，每季均將有新據點開幕營運。

柏文指出，今年新展據點數較去年多，且多數為設在五都的標準型廠館，將提供較大的營運成長動能。雖然首季營運受疫情衝擊，但看好疫情穩定後消費者對運動健身需求將強勁反彈，仍希望營收成長幅度能優於去年，並帶動獲利成長同步增溫。

(時報資訊)