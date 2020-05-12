Skytrax昨日公布2020全球百大機場，桃園國際機場掉5名，今年變成第18名，是近3年最差成績。對此，交通部長林佳龍今天表示，因為國際評比非常多，桃機的服務品質在全世界可以做到Top10，當然競爭很激烈。

林佳龍說，尤其疫情期間的評比會來了解，哪些事情可以再做更好的改善或精進，哪些是現在特殊情況，我們了解後，也會加強各方面，提高桃機的國際競爭力。

(中時 )