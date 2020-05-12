桃機國際評比近3年最差 林佳龍：會來了解 13:192020/05/12 中時 潘千詩 、 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍（見圖）12日受訪表示，會來了解，再改善提高桃機的國際競爭力。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Skytrax昨日公布2020全球百大機場，桃園國際機場掉5名，今年變成第18名，是近3年最差成績。對此，交通部長林佳龍今天表示，因為國際評比非常多，桃機的服務品質在全世界可以做到Top10，當然競爭很激烈。 林佳龍說，尤其疫情期間的評比會來了解，哪些事情可以再做更好的改善或精進，哪些是現在特殊情況，我們了解後，也會加強各方面，提高桃機的國際競爭力。 (中時 ) #國際 #林佳龍 #評比 #桃機 #機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 小黃司機紓困 林佳龍：每人最高拿6萬 11:122020/05/08 生活 1968景點避免標籤化 林佳龍：擬推防疫旅遊 11:522020/05/08 生活 母親節前夕 交長赴觀光局打氣加油 19:222020/05/08 政治 室內消費場所解封 國旅補助擬倍增至40億 04:102020/05/09 財經要聞 陳時中林佳龍去留 尊重院長決定 04:102020/05/09 政治要聞 1968改版上線 林佳龍坦言「南北有差」 11:352020/05/09 生活 護小黃領6萬林佳龍脫口說12字 PTT鄉民氣炸 17:562020/05/09 生活 抓到1000人重複領補助 林佳龍：會追回 13:032020/05/10 生活 世界最佳機場樟宜8連霸 桃機退步至18名 13:032020/05/12 生活 將滿30天零新增個案 林佳龍：520後啟動防疫旅遊 12:362020/05/12 生活 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 上課影片曝光 統神爆氣重批招名威不要臉：滾出中原大學 - 生活 準黃蜂颱風最新4國模擬路徑 這一條影響最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。