大陸教育部12日召開今年以來第一場記者會，由大陸教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰主持，他稱，截至本月11日，全國已復學學生來到1億零7百79萬人，佔學生總數約4成。

王登峰稱，已開學的學生中高校大學生佔290.7萬，有26個省（區、市）和新疆生產建設兵團，都已有部分高校開學，目前高校還沒有開學的剩5個省市，即北京、河北、山東、湖北和黑龍江。

高中已經返校的學生達2161.5萬人，所有省市和兵團都已經開學；中職已經返校327萬，包括24個省市和新疆生產建設兵團；初中已經返校3148萬，包括29個省市加新疆生產建設兵團；小學已經返校4384.4萬，包含21個省市和新疆生產建設兵團；幼兒園已經有8個省市，以開學的幼齡學童共468萬。

疫情方面，目前大陸全境師生及職員有1位確診病例，為黑龍江境外輸入病例，正進行隔離治療的無症狀感染者有14人。另有43例已康復出院。

根據資料，目前大陸全境共有各級院校共2.78億學生與1700萬教職工。

(中時 )