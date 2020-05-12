新冠疫情加劇中美就疫情源頭、貿易協議落實激烈角力。摩根史坦利亞洲區前主席、耶魯大學經濟學家史帝芬羅奇（Steven Roach）形容，中美關係處全面破裂邊緣，這是一場悲劇。

史帝芬羅奇接受環球時報訪問時表示，中美關係是他過去25關注以來最差，首先是去年貿易戰，其後轉而至對新冠疫情的爭端。

美國民調亦顯示跨黨派對中國的反感情緒創新高。而共和黨的政治策略文件近期外洩，顯示該黨在大選宣傳中將集中攻擊中國。

史帝芬羅奇指出，美方近期多項新政策，皆與上述攻擊中國的取態吻合，例如把供應鏈從中國帶回美國、研擬更新或增加關稅等。該等政策在貿易戰及新冠疫情輿論戰後出現，使他相信，中美關係處於全面破裂邊緣，且不預期情況在美國總統大選前改善。

他形容這是一場悲劇，指情況不至於發展至此，但美國政治有時候會帶往不幸的方向，這次亦為其中之一。

(中時 )