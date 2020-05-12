後疫情時代來臨，高雄市府發起「暖心相守挺青年」活動，高雄市長韓國瑜12日表示，疫情之後，憂心今年畢業季後青年恐無工作機會，市府幫青年就業路超前部署，邀請高雄在地優質企業釋出逾500個職缺。另外青年局也在5月推出「青年築夢獎勵金」，提供125名青年申請。

今韓國瑜與經發局長伏和中、青年局長林鼎超、勞工局長王秋冬等共同召開「暖心相守 挺青年」記者會。韓國瑜提到，今年因為疫情關係，6月鳳凰花開之際，恐怕成為青年朋友失業最嚴重的一年，因此市府向企業界爭取釋放更多職缺給青年朋友。

韓國瑜表示，除企業釋出工作機會給青年外，針對在學青年方面，市府放寬暑假工讀名額，讓在學生有機會到市政府來上班，預計釋出300多個打工職缺。

經發局長伏和中指出，今天現場來了近25個企業代表，包括醫療美容、電子零組件、螺絲螺帽傳產業等，企業表達對於未來人才的需求，提出570個職缺幫助青年就業，也希望其他企業能夠加入徵才行列。

(中時 )