109年國中會考將於16、17日舉行，新北市共有27所校園作為考場，交通局為提供民眾方便，開放土城清水高中、新北高工、中和錦和高中、永和智光高工等17所校園周邊道路紅黃線供民眾臨時停車，另新北高中、明德高中等10所校園周邊則維持禁止停車。

國中會考即將登場，交通局預計屆時考場清水高中、新北高工、中和高中、錦和高中、智光高工、永平高中、秀峰高中、光復高中、板橋高中、華僑高中、林口高中、新店高中、恆毅高中、丹鳳高中、新莊高中、樹林高中、三民高中17所校園周邊紅黃線供民眾暫停，方便家長接送考生。

另外三重商工、三重高中、新北高中、明德高中、海山高中、金山高中、淡水商工、安康高中、瑞芳商工、鶯歌商工因周遭道路關係，交通局考量後決定不開放臨時停車。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，會考期間開放臨時停車，但仍請民眾注意交通規則，請順向靠邊停，禁止併排停車，人行道機車也須以斜向停放一列為限，並保持1.8公尺以上人行空間。

(中時 )