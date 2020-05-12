5月進入防汛期，淡水區長巫宗仁12日帶領工務課同仁，視察淡水新市鎮地下4公尺深的雨水下水道系統，了解清淤排水狀況，水道內可看到小蝦悠遊。巫宗仁表示，「大家都笑說我今天是忍者龜，淡水排水系統目前結果良好，公所人員會努力不讓淹水問題發生」。

市府5月起已於各地展開防汛演練，淡水區長巫宗仁為確定防汛工作是否做到位，12日帶領工務課同仁到淡水新市鎮地下4公尺深的雨水下水道系統，深入管道內數百多公尺了解清淤及排水狀況，

巫宗仁表示，在下水道涵管內看到現場管道清淤到位，排水非常順暢，甚至可以看到有小蝦悠遊，希望藉由大家的努力，今年夏天雨季來臨畤，淡水區的各下水道及排水系統能夠更順暢，不會有淹水問題發生。

淡水區公所補充，為執行防汛整備工作實施計畫，15日將於竹圍捷運站旁涵洞辦理颱洪期間民生里疏散撤離及地下道封閉演練，於汛期前整備相關災防工作項目，並加入智能防災ALL IN ONE系統的應用，以應變汛期之各種變化，將各項可能之災損減至最低。

(中時 )