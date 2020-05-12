觀光旅遊業的景氣到底何時可恢復？對此京城銀行董事長戴誠志在今日股東會後受訪時指出，一直到年底，大規模的跨國觀光旅遊恐怕都不太可能：「美國職棒、職籃何時可恢復，是重要參考指標！」他認為，歐美國家的體育賽事何時可以恢復，跨國的觀光旅遊榮景就能重新復甦。

「春江水暖鴨先知」，因為要放款，銀行對於產業景氣的動向會最敏感。戴誠志認為，年底觀光旅遊業會開始緩步復甦，但會先從以商旅、探親為目的而開始，明年才會漸次到大規模的觀光移動。

此外，因為新冠疫情的影響，亦使得不動產的處理有「兩樣情」，戴誠志指出，綠能的大型廠房，因為疫情使得台商因為飛機停飛等因素，不能順利回台，因而必須延後處份進度至明年，不過，一般的低總價、小坪數的房屋擔保品，近來處份都很順利，也因此目前京城銀行的備抵呆帳覆蓋率已「破萬」，是相當驚人的數字，也意味存量已「超前布署」，不必後續加碼提存，對此戴誠志也形容京城銀打呆是「一秒鐘快速打呆」，就像綠能或華映提存，因此破萬的備抵呆帳覆蓋率也由此而來。

對此戴誠志認為，這也看得出來儘管新冠疫情，但房市仍有「剛性需求」在支撐，很多總價在800萬、1000萬或2000萬、坪數在20、30坪的房子，相當符合目前的買房市場需求，京城銀行副董事長蔡炅廷也對此指出，相對於SARS期間很多房屋擔保品賣不出去，連法拍都很困難，這次反而小房子在市場仍有相當的買氣，因此使得京城銀對這塊的逾放債權回收也相當順利。

此次京城銀開國銀之先，推出每位員工發放3000元的現金紓困消費金，並由董事長戴誠志發出全體員工信鼓勵員工消費之外，對央行推出的小規模營業人紓困，更已受理逾千件，核貸快700件，對此蔡炅廷進一步指出，京城銀全省有60多家分行，位於雲嘉南的分行眾多， 包括北港、西螺、梅山等先前這些觀光小鎮，疫情對在地小商家的衝擊相當大，因此京城銀對此全力投入，來申請小規模營業人的除了現有客戶之外，亦有不少新戶。

(工商 )