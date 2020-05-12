壓克力板碎片噴濺公所人員座位，造成承辦人員受傷。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

1萬元紓困之亂持續延燒，苗栗縣苑裡鎮1名嚴姓男子11日下午3點多，前往苑裡鎮公所社會課欲申辦無保工作者紓困，不過因資格明顯不符，公所耐心向他說明無法受理，他竟一時情緒失控，爆打受理窗口用來防疫的壓克力板，造成承辦人員被尖銳的碎片噴濺受傷，失控舉動讓在場所有人都看傻眼。

33歲嚴姓男子因失業1年多，昨日下午3時許前往鎮公所欲辦理1萬元紓困金，當時辦理紓困的人潮眾多，黃姓承辦人員先詢問他的資料，核對資格時，發現嚴男沒有工作長達1至2年，不是這波疫情的受困對象，因此向他說明不符合資格的理由，沒想到嚴男情緒爆走，大聲咆哮。

黃姓承辦人員與嚴男溝通許久無果，見後方大排長龍，只好先請嚴男到一旁稍後，沒想到嚴男認為自己被晾在一旁，憤而上前怒飆三字經，並打爆受理櫃檯前的壓克力隔板，隔板瞬間碎裂破出大洞，尖銳的碎片直噴承辦人員，造成黃姓承辦人員受傷，失控的舉動嚇壞在場所有人。

嚴男轉頭離開後又再重回櫃台，向公所人員烙狠話「明天還會再來！」，讓公所人員驚恐不已。黃姓承辦人員表示，當下自己真的很害怕，所以有報警，這幾天因辦理紓困天天都加班到很晚，第一次遇到情緒爆走的民眾，當天心情深受影響也沒有加班，現在最擔心那名民眾會不會趁著加班時間，再有攻擊舉動。

公所社會課長李月香表示，當晚有接到嚴男打電話致歉，他表示自己是因失業許久，心情不好情緒比較激動。她指出，雖然嚴男明顯不符合資格，但因目前紓困案審核中央、地方分工不明，公所不能拒絕民眾申辦，針對這個案將委由里幹事協助到府服務，收集申辦資料。

鎮長劉秋東表示，理解民眾生活困頓，急於紓困的心，但不樂見攻擊行為，針對民眾破壞公物將進行索賠，也會盡快重新安裝壓克力板避免造成防疫破口，另外為保護公所人員的人身安全，擬發公文向警方申請這段申辦期間駐點維安。

(中時 )