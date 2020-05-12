中國教育部今召開首場記者會，介紹各地開學復課及校園防疫、高校考試招生及畢業生就業等工作進展情況。教育部透露，2020年全國高考報名人數1071萬；目前31個省（市、區）高三學生均已返校復學。截至5月11日，已經復課的學生總數是1.07億，占學生總數的39％。

教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰介紹，截至5月11日，目前開學已經復課的學生總數是10779.2萬，超過了1個億，占學生總數的39％。他表示，這一個多億的學生裡面，高校大學生為290.7萬，包括26個省（區、市）和新疆生產建設兵團，都已經部分高校開學，目前高校還沒有開學的剩5個省（市），即北京、河北、山東、湖北和黑龍江。

高中已經返校的學生2161.5萬人，所有省（區、市）都已經開學；中職已經返校327萬，包括24個省（區、市）；初中已經返校3148萬，包括29個省（區、市）；小學已經返校4384.4萬，包括了21個省（區、市）；幼稚園已經有8個省（區、市）開園，返園的幼兒有468萬。這樣相加起來，就是1.07億學生已經返校。

教育系統疫情方面，目前教育系統師生員工還有1位確診病例，目前還在進行醫學觀察的無症狀感染者有14人。確診病例還有1個，為黑龍江省境外輸入的關聯病例。教育系統有境外輸入病例43例，目前已經全部治癒出院。

也即目前整個教育系統2.78億學生與1700萬教職工中，還有1名確診病例、14位無症狀感染者在接受觀察。

(中時 )