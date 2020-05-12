林志穎與生命中最愛兩女人出演真人秀。（摘自臉書）

凍齡男神林志穎宣布與母親林金花、老婆陳若儀Kelly接下大陸真人秀節目《婆婆和媽媽》，母子、媳婦三人首度在鏡頭前同框，節目23日將在芒果TV上線播出。林志穎向來對家裡隱私相當保護，這回破例答應媽媽、妻子在螢幕前曝光，問及點頭原因，他12日表示，邀請媽媽一起來上節目，主要是父母離婚，「我們從10歲就分開，跟媽媽相處見面機會少，現在媽媽已經70歲了，就像當時參加《爸爸去哪兒》一樣，跟Kimi的相處讓彼此感情更加溫，這次也希望透過節目，能夠跟媽媽有更多時間相處。」讓人看見他孝順的一面。

談到愛妻Kelly，林志穎表示，她早在20歲就已經出道，也拍過偶像劇，「若儀是被我耽誤16年的新人！」他認為老婆在IG經營方面很不錯，更經常分享保養、時尚等生活，大家都知道她是誰，也擁有固定粉絲，「這次的真人秀算是圓我們家庭的一個夢，天時地利人和讓我生命中重要的二個女人和我一起參加，趁現在大家帥的帥、美的美，漂亮的漂亮，留下一個深刻的回憶」。

希望觀眾看到媽媽及妻子哪一面？林志穎希望大家可以看到愛妻浪漫又純真的一面，「這個家庭她打理得非常好，我常外出工作，她總是把家庭照顧得無微不至。」而林媽媽是一位什麼都很懂、能照顧好自己的媽媽，不論是廚藝、才藝還是園藝都有涉獵，「媽媽現在都在畫陶藝，她非常有天分，之後想要開一個公益展覽，幫助更多老人家。」

據了解，該節目目前還在拍攝階段，林志穎相當敬業，希望節目能精采好看，至於是否能劇透？他表示：「當然我也擔心效果會不會不夠，因為林媽媽是天秤座，我也是天枰座，我們彼此都很peace，不會惡言相向，大家在這次的真人秀中，不會看到撒狗血的橋段，不會有惡婆婆或是壞媳婦的出現，因為我們是一個甜蜜溫馨的家庭，這次對於每一個人都會有很多收穫，彼此的互動應該能讓大家感受到。」

而三人中拍攝壓力最大的是誰？林志穎分析，一開始壓力最大的應該是Kelly，一開始飽受爭議的是她，早期她被偷拍、被攻擊，直到《爸爸去哪兒》kimi出現後，才開始逐漸被粉絲認同，相隔16年沒有在螢光幕前曝光過的她，為了節目哭泣好幾次，中間還一度不想拍了，但他適時給予力量，溫暖勸她：「放輕鬆，做自己就好，我們是要呈現給支持我們的人看的。」至於之後是否有機會再與妻子一起演出真人秀？他回應：「目前還沒有這計畫，也沒有討論到。」

(中時 )