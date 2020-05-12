匯豐台灣提供外送平台foodpanda創新財務解決方案，協助foodpanda即時掌握收付款項、提升現金管理效率。

匯豐台灣致力為企業客戶提供創新財務解決方案，日前已透過旗下HSBCnet線上金融服務平台，協助台灣最大即時外送平台foodpanda推動現金管理流程數位化，加速收付款時間、降低流動風險並增加交易透明度。受到新型冠狀病毒的影響，民眾減少外出消費，使得內需市場受到衝擊，經濟部宣布編列新台幣1.65億元經費補助餐飲業加入外送服務，此舉更讓外送平台等「宅」經濟受到矚目。因此，提升營運作業上的效能，包含金流管理、人力資源、服務創新等，對於企業來說在此時愈發重要。

匯豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程表示，「促進企業對於現金進出流量的掌控度，意即其得以更迅速地獲得資金、並擁有更長的時間持有資金，此乃現金管理健全的關鍵。這就是為什麼匯豐台灣專注於HSBCnet線上金融服務平台，藉由全球標準化的整合介面無縫接軌foodpanda的財務系統，不僅能夠降低企金客戶的人工作業成本，還可以大大地節省資料處理的時間成本，本次匯豐台灣與foodpanda的系統串聯預計將幫助foodpanda每年省下超過240個工時。」

蕭仲程指出，隨著網際網路的發展，企業面對的威脅也愈來愈多樣，HSBCnet可以提供客戶健全、可靠且安全的線上服務環境，以對抗相關的風險；尤其，隨著疫情的不斷發展，愈來愈多的企業對於提升其數位能力的需求增加，而HSBCnet透過一站式的財務解決方案，協助客戶更快、更有效率地線上轉移和管理資金，並為客戶在執行各種現金交易時提供更多選擇，同時還潛在地加強客戶與供應商之間的關係。

(時報資訊)