亞諾法(4133)擴展self-amplifying mRNA(SAM)技術產製COVID-19疫苗，利用自有DNAx Immune技術平台，成功驗證COVID-19各種不同基因序列片段，產製有效中和小鼠抗體，5月將展開一系列的較大型動物試驗和安全性研究，正式跨入與全球疫苗開發的時間競賽。

亞諾法指出，相較傳統的mRNA疫苗技術，SAM疫苗技術能於細胞內產生200,000份拷貝數，因而產生更高量與更持久的蛋白質表現，以更低的免疫劑量達到體內更佳的抗體免疫反應。同時，SAM與mRNA疫苗技術均不需要經歷細胞培養產製程序，可直接投入GMP量化生產，快速因應疫情變化，有利於商業化的推廣。目前已有部分疫苗公司投入使用胜(月太)和特定蛋白質片段作為免疫原產製疫苗。

SAM是新一代針對疾病感染與癌症的mRNA治療藥物，公司已從該領域領導者採購取得mRNA傳遞試劑-脂質納米顆粒，利用自有DNAx Immune技術平台，成功驗證COVID-19各種不同基因序列片段，產製有效中和小鼠抗體。整合既有基因序列片段抗體開發資訊，作為COVID-19 SAM疫苗開發的依循參考。

(時報資訊)