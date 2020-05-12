有很多人運動會選擇到健身房，不僅方便，還有很多器材可以使用；日前大陸浙江傳出一名女子健身時，差點遇到大禍。浙江省杭州市一名女子熱愛健身，日前她在已關閉電源的跑步機上做伸展，一隻手觸碰旁邊把手，沒想到身體突然一陣發麻，逐漸失去意識，甚至尿失禁。

據《看看新聞》報導，杭州一名鍾姓女子在健身房的跑步機上做伸展時，一手觸碰到跑步機鋁合金扶手後，立刻被吸住，那一瞬間她想拔卻拔不動，隨後逐漸失去意識，尿失禁。

鍾女觸電之後，一位男教練走過來，並告訴這位教練她觸電了，因為她尿失禁了，需要請清潔人員過來處理；隨後鍾女到更衣室洗澡更換衣服，她換完衣服發現，手上出現4、5顆水泡，之後到醫院檢查，醫生診斷是電擊傷，經治療後，她的身體已經沒有問題，不過手上仍有被電傷的痕跡。

鍾女醫療費用加起來3000元人民幣（約新台幣1.3萬元），她認為是在健身房被電傷，醫療費應該由健身房所支付；健身房負責人表示，跑步機沒有問題，鍾女怎麼被電傷的，他們也是不清楚的，若鍾女有問題的話可以以法律途徑解決。

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(中時電子報)