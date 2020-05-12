罷韓即將登場，不過資深媒體人李正皓直言，高雄市長韓國瑜的最大無奈，就是不管藍綠都已假設韓一定會被罷免成功，藍綠雙方在布局高雄補選選戰。另一資深媒體人康仁俊也持相同看法，藍綠已在布局沒有韓國瑜時代的高雄了。

李正皓在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜現在就像困在高雄的野獸一樣，雖然國民黨有成立反罷韓小組，可是幾乎都只開會不做事，且「不組織、不動員、不投票」，這也很難有實質成效出現。

李正皓更表示，現在不只藍綠爭奪高雄，連民眾黨都已經南下布局高雄，因為不分藍綠白，大家已經假設「韓國瑜一定會被罷免」，開始強奪這塊大餅。這也是韓國瑜最無奈的地方，因為大家都認為韓一定會被罷免成功。

資深媒體人康仁俊也在政論節目《新聞面對面》上直言，現在藍綠都有人在盤算沒有韓國瑜的高雄該怎麼辦，且已經開始在運作，因為補選馬上就要來，地方早就開始在布局。

(中時電子報)