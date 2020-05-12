李姓民眾去年1月初，在士林夜市娘娘雞排店見員工倒油，並貼文「昨天的油是娘娘雞排的油，我是覺得倒來倒去滿噁的，敢吃的人還是可以去吃啦」，又舉辦「敢」、「不敢」的投票活動，林姓負責人經友人轉知，控告李損害名譽以及店家信用，士林地檢署偵結，認為「滿噁的」以逾越言論自由保障，依妨害名譽提起公訴。

李辯稱，他之前從事餐飲業，看到娘娘雞排店林姓負責人在馬路上將廢油到出來，單純覺得噁心，想問大家敢不敢吃這種回收再煉製的油，並不是說店家用廢油去炸雞排。

原本貼文沒提店名，但因有朋友詢問，才回覆是娘娘雞排。李更說，娘娘雞排如果是公眾品牌，站在消費者的角度，難道不能評論嗎？

起訴指出，李的IG追蹤者有158人、紛絲1095人，上傳店家倒廢油影片，在IG舉辦活動，固然是合理評論，但發言卻提到「倒來倒去滿噁」的負面語句，影射店家使用的油炸油，但實則，換油、倒油、回收油，屬於雞排店每日都會出現，卻以「滿噁的」來形容，已經超過言論自由保障，依法起訴。

(中時 )