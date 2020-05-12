雲林縣斗南鎮農會推出首支自有鮮乳品牌「他里霧鮮乳」，舉行鮮乳「喝通海」有趣比賽。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會推出首支自有鮮乳品牌「他里霧鮮乳」，具有在地、友善耕作、低碳足跡、公益等元素，百分百無添加。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會推出首支自有鮮乳品牌「他里霧鮮乳」，舉行鮮乳「喝通海」有趣比賽，與賽者幾乎都是海量王。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會推出首支自有鮮乳品牌「他里霧鮮乳」，同步在國家樂福、楓康超市等上架，相關業者一起慶賀新品上市。（許素惠攝）

黃舒怡（右一）、張佳傑（右二）獲海量王冠軍。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮仁義牧場管理佳，產出的鮮乳品質高。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會上午推出首支在地品牌鮮乳「他里霧鮮乳」，主要乳源提供者仁義牧場主人歐陽申助大方分享產出高品質鮮乳的祕訣，就是讓牛吃得好，所以他自行栽種有機牧草，並添加芝麻粕與毛豆等，所以夏天出乳量不輸冬天，可以穩定供乳。即日起在全國家樂福賣場、楓康超市、芸彰牧場及該農會牛肉專賣店同步上架，每日限量供應3500公斤。

他里霧為斗南鎮舊稱，是原住民洪雅族Dalivoe社音譯，指此處有大片草原，水草豐美使得斗南相當早發展形成市鎮，目前有多戶酪農牧場。斗南鎮農會特地舉辦他里霧鮮乳「喝通海」比賽，3瓶約900CC鮮乳，由2人在2分鐘內喝，看哪組喝最多，最後由黃舒怡與張佳傑榮登海量王冠軍，獲得3箱共60瓶鮮乳，約可喝1年。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，自有品牌的精神就是最健康、最好，碳足跡最短，他里霧鮮乳與台農合作，歐陽申助、沈淑媛夫婦熱心回饋在地，長期免費提供鄰近學校學童鮮乳，是一支具有社區公益背景的鮮乳品牌，而且用心管理牧場，自行種無農藥、無化學肥料」的有機牧草，讓牛隻在安全的環境下泌乳，提供安全的鮮乳給消費者，人稱牛媽媽的沈淑媛曾榮獲全國十大傑出婦女、傑出酪農、神農獎頭獎等。

歐陽申助分享養牛經驗，表示除了讓牛吃自種的有機牧草外，還補充芝麻粕、毛豆等，牛吃得好，分泌出來的鮮乳品質才會好。

雲林農產物流公司總經理張有擇鼓勵大家多選用台灣在地生產的農產品，降低產品運送到消費者手中的所耗費的能源，他里霧鮮奶兼具在地、友善耕作、低碳足跡、公益等元素，百分百無添加純鮮乳值得大家支持。

除了斗南鎮農會與芸彰牧場台灣牛肉專店可買到他里霧鮮乳外，即日起同步在全國家樂福、楓康超市上架。

此外，為歡慶他里霧鮮乳上市，斗南鎮農會回饋在地鄉親，加碼推出每日限量產地加價購活動，5月12日至17日一連6天在台灣牛肉專賣店購買他里霧鮮乳，都能以產地加價購原價229元「斗南越光米1.5公斤」，或原價210元「台灣牛特選炒肉片」，超值產地組合禮只要200元。

(中時 )