12日是國際護師節適逢南丁格爾冥誕200周年，東森購物響應護理師公會全國聯合會，邀請斯容、志銘、紫瑩、增釗、怡君、醒亞、玉雙與千蕙共8位購物專家，錄製感恩影片獻給台灣人民之寶！東森購物董事長王令麟衷心感謝護理人員從防疫到照護無私的付出與奉獻，讓全台順利挺過疫情，也持續以實際行動關心醫護人員，讓疫情期間愛心不間斷。

5月12日為國際護師節，但因新冠肺炎疫情影響，全球的護理師們全心投入這場戰疫中，將對南丁格爾的追思與紀念化為行動，透過護理人員溫暖的雙手，照顧與撫癒每一位處於病痛與苦難的病人及家屬。

2020國際護師節雖因疫情無法擴大慶祝，但為鼓勵及感謝堅守在防疫前線的護理師，東森購物響應護理師公會全國聯合會，特地邀請8位購物專家拍攝感恩致敬影片，用最簡單而隆重的鼓掌行動，向堅守在防疫前線的護理師們傳遞鼓勵與感謝。

護理師公會全國聯合會高靖秋理事長表示，謝謝東森購物配合此次活動共同為護理師慶祝，這段期間護理同仁不辭辛勞地照顧新冠肺炎病人，對大家的表現感到光榮與驕傲。

為體恤護理人員為全台民眾堅守最前線，東森購物於512國際護師節推出期間限定活動，電視購物如台鹽生技完美肌綻超導晶球童顏霜、華陀靈芝龜鹿精健康好禮與I-Charming稀世雪肌無暇淨白組等精選商品，提供予醫護人員9折優惠。

東森購物網ETMall更推出台塑生醫成人金盞花葉黃素複方膠囊 (60粒) 與大溪地諾麗果汁 (600ml) 商品買一送一優惠，此外多項保健食品如益生菌、滴雞精與B群等，也推出512國際護師節期間限定優惠。

除了與醫護人員同心抗疫，東森也號召全體會員朋友一同關懷，化愛心為行動給予實際支持，即日起凡購買「東森自然美瑞昇深層保濕舒敏精華乳」組合，東森自然美隨即捐出一瓶，而全體醫護人員只要至「東森購樂趣」臉書粉絲團留言「防疫人員加油」，即可免費獲得「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」或抗敏修護神器「平衡麗膚霜」好禮二選一。

東森購物長期致力於公益、關心前線醫護人員。疫情期間，東森購物聯手農委會採購高雄燕巢新鮮珍珠芭樂致贈予新北市立聯合醫院、衛生福利部雙和醫院與臺北醫學大學附設醫院三院全體職員；電話行銷團隊捐贈市值共1,216萬的暢銷保健品與保養品物資，予國內醫護警消疫苗研發團隊；東森自然美更捐贈1萬瓶、價值超過3千萬的醫美級保養品「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，向第一線醫護警消致敬。東森集團總裁王令麟表示，東森善盡企業社會責任，讓疫情期間愛心不間斷，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，未來也將提供更多、更優質的服務給大眾，打造「最有溫度」的購物平台，用真情相挺、讓愛心不間斷。

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