京城銀數位大躍進，行動網銀交易倍增之外，行動APP的理財下單更是爆增。基金等行動APP下單的理財類，增幅高達301％，等於爆增3倍，從2018年的2460筆爆增至9862筆，在京城銀的數位金融上發展上可說最有代表性。

根據京城銀對數位金融推展的最新統計顯示，京城銀在台幣的行動交易，2019年筆數達45萬5723筆，較2018年的23萬戶幾乎1倍的成長，同時佔全體臨櫃及數位交易比重已超過30％，比起2018年佔比16％亦大幅提升。

此外，網路銀行交易已有相當的部位移轉到行動交易來，這也顯示京城銀在推動數位金融時，APP與電腦網路銀行「此消彼長」的態勢，網路銀行在2018年的交易筆數為39萬2682筆，但到2019年已減為27萬4848筆，減少大約3成，佔比也從27.52％降至18.28％。

上述減少的網銀筆數，除了全部移轉到行動銀行之外，也因為行動銀行使用APP的戶數大增，連帶京城銀全體數位金融用戶及使用頻率都增加，交易筆數從2018年的62萬筆增至72萬筆，到了2019年，數位金融佔全體交易比重已達48.59％，已快超過實體臨櫃交易。

京城銀發展數位金融，APP當道已相當明顯，對此京城銀進一步比對2018年及2019年的數位金融交易發展指出，在2019年，台幣類的與外幣類交易的網路銀行使用，分別下降30％及35％，但在同一時期，用行動銀行APP的筆數，則分別成長98％及54％，而倘若是基金等行動APP下單的理財類，更呈現激增，增幅高達301％，從2460筆鉅增至9862筆。

(工商 )