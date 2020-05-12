高價股11日漲翻天，順利將台股推升至年線及「萬一」大關，不過，隨著歐美亞各國股市，伴隨著疫情再度擴大，順勢漲多拉回，台股今（12）日大跌百點以上，並跌破年線、萬一大關及10,900點，盤面約有18檔上市櫃股漲停，其中有18檔股價在20元以下，由中低價股表現。

台股本周即將面臨第一季季報於15日截止公告，明晟（MSCI）季處調整也將同時揭曉，此時國際股市也同步面臨漲多拉回壓力，又傳出解封可能受到疫情新發展干擾，亞股今日同步大幅拉回，台股中午約1點時，指數約在10,886點上跌126點，成交值1,460億元，預估今日成交值為1,700多億元。

據統計，今天至午盤過後仍漲停的個股中，只有惠特132元在百元以上，另亞諾法、紅馬-KY二檔個股在40多元，雃博、東科-KY、麗清、久威、全域都在20元以上，其他協禧、倉佑、富晶通、天宇、錩新、欣技、裕豐、越豐、同泰、精確等在10元以下，錸德、華冠及環瑞醫等都在3～5元之間。

(工商 )