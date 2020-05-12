豐田汽車（Toyota Motor）12日（周二）表示，預期本財年營業利益將比前一年萎縮8成，將是9年來最低獲利水準，顯示新冠肺炎導致全球車市需求銳減，令這家日本龍頭車廠承受打擊。

豐田預期，截至2021年3月止的財年營業利益達5,000億日圓（約46.6億美元），比起剛結束的上財年營業利益2.44兆日圓驟減80％。

豐田提及疫情危機對該公司事業帶來「廣泛、龐大且嚴重的影響」。

該車廠估計，本財年全球汽車銷量將衰退14.9％至890萬輛。

(工商 )