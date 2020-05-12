豐田預估本年度獲利銳減8成 13:242020/05/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐田汽車（Toyota Motor）12日（周二）表示，預期本財年營業利益將比前一年萎縮8成，將是9年來最低獲利水準，顯示新冠肺炎導致全球車市需求銳減，令這家日本龍頭車廠承受打擊。 豐田預期，截至2021年3月止的財年營業利益達5,000億日圓（約46.6億美元），比起剛結束的上財年營業利益2.44兆日圓驟減80％。 豐田提及疫情危機對該公司事業帶來「廣泛、龐大且嚴重的影響」。 該車廠估計，本財年全球汽車銷量將衰退14.9％至890萬輛。 (工商 ) #全球 #豐田 #銳減 #本財 #營業利益 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球人壽暖心電影 向媽咪傳愛 04:102020/05/08 產業特刊 東元首季獲利 11年來新低 04:102020/05/09 證券．權證 匯豐預期全球經濟呈現U型復甦 22:172020/05/09 財經 社論／大陸仍是台灣企業的投資樂園 04:102020/05/10 時論廣場 外銀觀測股市先行 V型復甦可能性大增 21:162020/05/10 財經 《業績-資訊服務》傳奇前4月稅前EPS1.25元 14:502020/05/11 財經 台灣大4月EPS0.35元 18:212020/05/11 財經 疫情爆發後 全球行動數據成長2成 04:102020/05/12 產業．科技 中華電4月EPS 0.36元 小贏台灣大 04:102020/05/12 證券．權證 《熱門族群》中華電攔胡4月電信最會賺 台灣大穩守累計獲利王 07:442020/05/12 財經 財經熱門新聞 這項優點變防疫破口？專家示警美國恐重現大蕭條 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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