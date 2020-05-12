明新科大與14個新住民團體簽約合作教育培訓進修，該校菲律賓學生為簽約儀式開場表演。（羅浚濱攝）

新竹縣目前新住民人口有1萬3千多人，很多對升學、進修及中文學習有需求，明新科大為擴大教育服務與善盡大學社會責任，12日與新竹縣市14個新住民團體共同簽屬合作備忘錄，將在教育培訓、進修學位及文化技藝等，提供新住民優質的資源。

新竹縣新住民家庭服務中心社工督導陳佳芬表示，目前新竹縣新住民約佔全縣人口2.4％，來自東南亞國家的新住民，都有中文學習等進修問題，4月29日與明新科大校國際處合作舉辦新住民教育座談會，會中新住民代表都反應希望開辨升學、進修及中文學習課程。

明新科大校長林啟瑞表示，該校設有教育部審定合格的華語文教學中心，對新住民教育很樂意分享教學資源，在與新竹縣市新住民協會聯合簽約後，校方將提供進修管道，整合資源並透過有計畫性合作，開展教育培訓、文化技藝及諮詢等交流。

明新科大國際長廖信德則表示，在新竹縣新住民家庭服務中心協助下，校方將與新竹縣市新住民團體合作，開辦學分班、華語課或輔導取得學歷認證，讓新住民可以繼續進修讀大學或碩士，在技能和技藝課程，學校老師也能到新住民團體任教，讓新住民學習一技之長，融入台灣社會。

簽約儀式由就讀明新科大的菲律賓、印尼同學表演精彩歌舞中展開序幕，出席的新住民都盛裝穿著母國傳統服裝出席，顯示對本次簽約的重視與未來合作的期待。

(中時 )