台灣證券交易所依據上市公司公告4月營收顯示，全體上市公司營收總計2兆5,137億元，較去年同期衰退608億元，減幅2.36％，今年以來已經連續第3個月衰退；營收成長公司共388家，衰退公司共555家。累計前4月全體上市公司營收總計9兆4,206億元，較去年同期衰退5,734億元，減幅5.74％。

4月營收呈現成長主要產業為建材營造業、半導體業及電子通路業，衰退主要產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，經瞭解4月營收成長較大產業，建材營造業因個別公司認列出售土地收入及受過戶交屋數較去年同月成長，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電子通路業因個別公司於推動數位平台、智能物流服務效益顯現，加上居家辦公、遠距教學需求提升，帶動筆電、PC、伺服器及5G等相關零組件出貨增加等因素。

4月營收衰退較大產業，觀光事業受新冠肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊，紡織纖維業因受疫情影響，終端客戶需求銳減，使得4月營收衰退。

(時報資訊)