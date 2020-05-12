台大雲林分院收治的雲林縣最早罹患新冠肺炎母女檔，其中女兒在今（12日）住院隔離治療59天後完全康復，五採陰、且自行走路出院，院方舉行記者會宣布好消息。（周麗蘭攝）

台大雲林分院收治的雲林縣最早罹患新冠肺炎母女檔，其中女兒在今（12日）、住院隔離治療59天後完全康復，五採陰、且自行走路出院，她媽媽也透過對講機為罹患新冠肺炎患者加油打氣「要有信心，台灣的醫療很進步」。

這對母女是雲林縣的第一、第二例感染者，期間該旅遊團（奧捷團）的導遊染病去世，臺大雲林分院醫療團隊壓力非常大。

不過，在台大雲醫醫療團隊悉心照料下，兩人在插管後的第23天分別成功拔管，恢復自主呼吸，成功脫險，女兒四月下旬已無病毒反應，但無法走路，三周來都在復健。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，母女倆在隔離病房期間，血糖、電解質、血中酸鹼值變化都非常劇烈，團隊用盡一切辦法，醫療文獻可使用的藥物在適當時間都用上，終於能成功出院回家。

黃瑞仁說，政府要求3陰才能解除隔離，本案女兒採驗5次都陰性是院方的自我要求，最近國內又發生陰轉陽個案，院方4月20日起有檢驗能力與設備，五採陰更放心。

女兒多次向醫療團隊表達希望出院回家，院方視她經過復健已恢復行走能力，同意她在5月12日出院，原本要出面對媒體表達謝意，但在最後一刻婉拒，她表示，很緊張，謝謝醫院用最好的治療與照顧，很久沒回家了，想回家看看。

院長黃瑞仁、縣長張麗善12日代表拿著花束和重生蛋糕進入病房，向母女道賀。

媽媽透過對講機呼籲患者，「得到這種病的人不要擔心，台灣的醫療很好」，臺大雲林分院醫療團隊很拚、很辛苦，感謝台大把她醫好，她現在精神很好，但病床躺太久了，腳沒有力氣，醫院還在幫我復健腳，讓她能重新走路。

該母女檔參加奧捷旅遊團，3月14日返國後陸續發病，該團共9人感染，有3人轉為重症，最嚴重的導遊已去世，另2名重症者就是這對母女。女兒於3月15日住院、3月18日插管，媽媽也是3月15日住院、3月22日插管。

台大雲林分院組成醫療團搶救，參與的有副院長馬惠明、醫務秘書陳崇裕、急診醫學部副主任陳怡中、麻醉部主任陳世昱、加護病房資深主治醫師張勝南、感染科主任林綺英等醫師。

(中時 )