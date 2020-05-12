高市前議長陳田錨2018年辭世，長子陳建東感念爸爸生前熱愛閱讀，決定以父親名義捐贈行動書車，12日舉行捐贈儀式。（林宏聰攝）

高市前議長陳田錨2018年辭世，長子陳建東感念爸爸生前熱愛閱讀，決定以父親名義捐贈行動書車，12日舉行捐贈儀式，車身彩繪以「讀書野餐會」主題，勾勒小朋友三三兩兩在草地上讀書的快樂景象，藉書車穿梭偏鄉散播閱讀能量。

高雄市立圖書館行動書車老舊，今年推動汰舊換新計畫，獲企業及民間人士鼎力相助，12日舉行捐贈儀式，安排3位說故事經驗20多年的故事媽媽黃惠英、謝冠妙、鄭美黛表演，透過自創的海帶舞律動RAP，介紹市立圖書館全方位功能。

第二代行動通閱書車體積加大，運量提升之外，也能提供客製化車身彩繪，增加企業捐贈意願，其中，華立企業捐贈的通閱書車指定以寰宇星空為背景，搭配電路板等3C元素，在街上來回運送書籍時宛如行動企業廣告，傳達「前瞻材料、科技領航」、「深耕亞洲，放眼全球」的企業精神。

而另一部故事書車車體彩繪是讀書野餐會場景，小朋友們或坐或臥，在草地上開心閱讀，捐贈者陳建東夫婦說，父親陳田錨生前喜歡看書報，是重度閱讀者，每天讀好幾份報紙，也愛看文史傳記，為了延續父親對藝文建設的支持，他們響應書車汰換計畫，並冠名陳田錨捐贈。

高雄市立圖書館館長潘政儀指出，高雄2011年成立全國公共圖書館第一個行動通閱物流車隊，方便民眾借還書，10台通閱書車提供「甲地借、乙地還」服務，把總館、59間分館串成大書庫，每位市民雖在不同角落，卻可透過通閱書車共享600萬冊書籍，平均2.5天就可就近借還書。

(中時 )