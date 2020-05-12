中原大學副教授招名威上課內容引發爭議，民進黨立委何志偉昨（11）日陪同召開記者會，控校方因他在課堂上提及「武漢肺炎」「我是中華民國教授」等字眼，引來陸生不快要求道歉。對此，當事陸生不滿，表示自己舉報並未涉及統獨議題，認為招名威刻意帶風向，強調被禁說「中華民國」的行為根本是在「碰瓷」。

當事陸生蓋孝慷接受《環球網》採訪表示，之前並不認識招名威，他是這學期才來上課的，班上只有自己一位陸生，因疫情暫時沒有返校上課，有關歧視內容的課堂是3月13日，過一、兩星期後助教發來上課影片，因覺得內容不妥立刻寫信向校方舉報。

蓋孝慷認為招名威言語刻意侮辱、人身攻擊，不能按慣例「私下溝通解決」，常年累積的仇視與偏見，不認為能發自內心、廣泛的改善，所以自上而下、以示眾人才是效率最高的，也最能保障陸生應有權益的方式。

信中提到，類似事件在上學的近兩年已不是第一次發生，其他陸生也有類似經驗，但此事人身攻擊、歧視事件情況嚴重，若經陳情不能幫助陸生的話，今後再遇此類事件，只能反擊維護陸生的權益和尊嚴。

至於招名威道歉提到「中華民國台灣教授」，蓋孝慷直言「他的道歉非常奇怪」，且文不對題，把對歧視、侮辱言論的投訴，偷換成統獨議題操作。對於是否擔心回到學校後被報復，蓋孝慷表示，與原則比起來，對於此事的在意程度較低。

(中時電子報)