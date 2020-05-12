有網友自製「6／6罷免韓國瑜1823個投票所」網站，強調輸入自己的里、就可以看到投票所地點。（取自網路／袁庭堯高雄傳真）

中選會11日對外公告完整罷免案投開票所設置地點，1832個投開票所中有18％地點異動，Wecare高雄批評高市府企圖製造混亂、壓低投票率。新聞局長鄭照新回擊，罷韓團體缺乏公信力，先針對市長夫人介入民政和教育的謠言道歉再說。

高雄市選委會日前在民間、市府多方協力之下，終於完成中選會指示、比照2018年市長選舉設置1823間投開票所。罷韓團體發現，其中有330個地點與2018年設置點不同，甚至出現私人民宅、停車場，就連寶業里滯洪池2個生態教室都出借當作投開票場地。

罷韓團體也比較與2018年市長選舉的1823個投開票所比對，有高達330個投開票所地點有所變動，變動率高達18％，罷韓團體更直指這是韓市府反罷免行動的第一張成績單。

新聞局長鄭照新表示，Wecare不斷試圖營造市府介入的假象，在違法看板等事件不斷令市府處於依法行政與刺激聲量的兩難，又趁疫情公共空間尚未開放來為難選務人員，之前營造市長夫人介入民政教育的謠言被戳穿至今仍回避道歉，如此缺乏公信力的謊言團體，其造謠指控公信力已全失，還是一句話，四騙子先針對市長夫人介入民政和教育的謠言道歉再說！

Wecare高雄發起人尹立要求各地區公所、里長落實宣導，確實寄發投票通知單，也呼籲市府讓公務人員自由投票。同時，尹立也呼籲高市選委會製作「網路查詢系統」，讓市民輸入身份證字號及生日即可查詢戶籍所在的投開票所。

等不及高市選委會製作查詢系統，已有熱心網友藉由GoogleMap自製「6／6罷免韓國瑜1823個投票所」網站，強調輸入自己的里、就可以看到投票所地點，但有30個投開票所礙於地點特殊、無法定位。

(中時 )