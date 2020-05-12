外傳大陸解放軍將於蔡英文總統520就職典禮後，於東海進行軍演，日本《共同社》更驚爆，消息人士指出，解放軍將於8月份在海南島附近南海海域舉行大規模登陸演習，模擬奪取東沙群島。但軍事專家呂禮詩根據大陸海事局昨(11日)公布長達2個半月的演習射擊通報顯示，東海軍演範圍僅25公里，只能視為常態化訓練。

前海軍新江艦艦長、海軍官校教官呂禮詩分析，解放軍公布長達二個半月的「冀航通（2020）0063號」射擊通告，真的是為了蔡總統就職的武嚇嗎？

外傳大陸將在520前後於東海進行軍演，軍事專家表示不僅範圍小，也只是態性訓練。(大陸海事局官網)

呂禮詩分析，首先，這個射擊通告的基點（0514至0731點）向外延伸25公里的方位090至186形成的紅色虛線扇區，範圍其實很小；就連已經實施了二天的「冀航警0104」所劃設的區域1及區域2（白、黃線區域）都比不上。

大陸海事局還公布另一項工程招標文件，呂禮詩強調，依據當地工程招標案，更清楚的說明了，這項軍演應該就是只能試射紅旗-10的無人靶機的靶區；若說的重鹹些，也就是直-9D直升機對水面目標進行鷹擊-9反艦飛彈的射擊區域。這個射擊通告只能視為解放軍北部戰區拉練部隊的常態化訓練。但呂禮詩也語帶玄機表示，照片中不過紅色實線的區域和沙灘可能很有事。

(中時電子報)