嘉義市副議長蘇澤峰今12日照常主持議會。（呂妍庭攝）

得知被起訴，嘉義市副議長蘇澤峰以未接到起訴書為由，表示暫無法回應。（呂妍庭攝）

嘉義市副議長蘇澤峰因涉嫌持記載不實的不動產買賣契約向嘉義縣鹿草農會超貸2100萬元，因未依約繳付貸款，被查出買賣契約涉嫌造假，今12日依詐欺罪嫌將蘇澤峰等同夥起訴，而蘇澤峰日前在派出所拍桌、怒嗆事件，今嘉義地檢署也以涉嫌妨害公務罪將他起訴，一天被起訴兩案，蘇澤峰表示還沒看到起訴書，暫不表示意見。

嘉義地檢署追加起訴書內容指出，蘇澤峰得知顏姓友人曾在同案被告陳鈺錞、黃建中、劉家成配合下，以記載不實買賣價金的不動產買賣契約向嘉義縣鹿草農會超貸得手，在友入介紹下，欲以相同手法向黃、陳購買嘉義市西區世賢路的房子、竹圍仔段的土地向鹿草農會超貸。

起訴書指出，蘇澤峰明知他是以1500萬向黃、陳買房地，並在2017年2月6日簽訂買賣契約，竟與黃、陳、劉3名被告基於共同詐欺犯意，推由劉家成在同年2月7日前製作記載不實買賣金額3200萬元的不動產買賣契約後，由蘇澤峰拿著不實契約向鹿草農會貸款，造成農會人員誤判，蘇澤峰因此合計貸得2100萬元。

之後因蘇澤峰未依約繳付貸款，金融監督管理委員會2018年10月對鹿草農會信用部實施授信業務檢查時，發現該契約所載交易金額遠高於實價登錄，事情才曝光，雖蘇澤峰和同案被告都否認詐欺犯行，但檢方認定蘇澤峰等4人係犯刑法3人以上共同詐欺取財罪嫌。

另外，蘇澤峰與人有債務糾紛，2019年12月28日服務處遭人舉白布條抗議，事後蘇潭峰率友人到派出所找抗議民眾理論，疑不滿警方喝斥，蘇澤峰反拍桌怒嗆，隨後友人又認出抗議的李姓男子，動手攻擊對方，甚至拿出派出所的喇叭砸人，蘇澤峰事後否認，聲稱拍桌、駡人並非針對警方，嘉義地檢署今還是依妨害公務罪將蘇澤峰等3人起訴。

(中時 )