國中生侵入國小校園遊蕩之後涉虐龜。（摘自記忠呈臉書／王志偉花蓮傳真）

校長怒了！花蓮縣嘉里國小養了近7年的「鎮校之龜」巴西龜，學生暱稱牠「大龜」，沒想到上週被發現慘死在池裡，四腳朝天，龜殼都碎裂了，死狀極慘，校長紀忠呈氣憤難耐ｐｏ緝兇，沒想到抓到一名國中少年，得知少年因家庭因素，想就此引家人注意而虐龜。經警方曉以大義後，校長也原諒這名少年，不會提告，校方並藉機會上了一堂生命教育。

錄影監視器發現，黃姓國中生闖入校園，抓起烏龜後連摔地上5次，還踢了4腳再丟回池內，到了週一上課，師生見狀大龜慘死，學生都哭了。校長紀忠呈也痛心將監視器PO上臉書，氣憤寫道「你可以不喜歡牠，但不代表你可以傷害牠，我們派出所見！」

住在學校附近的黃姓國中被逮，他供稱，是想引起爸媽注意，並在員警曉以大義下，認錯悔改。校長紀忠呈也趕抵派出所，強調國中生對於犯後行為相當悔悟，「我們都願意給他機會。」

紀忠呈說，師生情緒低迷，心情也受到衝擊。校方一向很重視生命教育，會對孩子作心理輔導，也請教師在課堂時間利用機會作生命教育，讓孩子也能學習到尊重大自然、愛護生命的重要，也感謝警方快速找到行為人，未來也會和警方合作加強校園安全宣導，避免再有人闖入破壞。

這隻大龜養了近7年，屬巴西龜品種，長約20多公分，和另1隻烏龜及錦鯉、水草生活在生態池內，學生與烏龜已培養出濃厚情感。

(中時 )