今年2月彰化一名27歲林姓女子，在中央流行疫情指揮中心發布國內首例確診死亡案例後，未經查證透過其丈夫臉書，散布有關上述病患去世前行蹤訊息，彰化地方法院今依違反傳染病防治法第63條之散播不實訊息罪，處林女罰金新台幣3萬元。
新冠肺炎疫情近日雖逐漸趨緩，但日前因彰化白牌司機搭載浙江台商，引發4名親友群聚感染，有不少網友在社群平台散播假訊息製造恐慌，林姓女子透過丈夫臉書，發布白牌司機去過多家醫院、汽車百貨與KTV等訊息，引發民眾恐慌。
判決書指出，林女明知嚴重特殊傳染性肺炎，為衛福部公告第五類法定傳染病，2月16日中央流行疫情指揮中心公布國內首位確診過世消息後，竟在收到其友人LINE未經證實之訊息，利用丈夫張男臉書，在個人動態時報公開頁面，張貼有關傳染病疫情不實訊息。
法院認為，因散布後有多位瀏覽者閱覽後，引發公眾恐慌，造成漢銘醫院門診業務量減半，車麗屋公司彰化金馬店幾乎沒有顧客上門，足生損害於公眾及醫院、汽車百貨等業者；女子到案坦承不諱，彰化地院今依違反傳染病防治法第63，散播不實訊息罪，處3萬元，得服勞役。
(中時 )
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