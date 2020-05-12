跨國連鎖飯店凱悅（Hyatt Hotels Corp.）11日（周一）宣布，新冠肺炎危機使全球旅遊業急凍，迫使該公司決定裁員1,300人。

凱悅表示此次重整計畫還包括管理高層、董事以及所有員工都將減薪，不過遭裁員的員工將獲得遣散費。

該公司發表聲明指出，「旅遊需求面臨歷史性的衰退，未來復甦腳步預料緩慢，促使凱悅作出極艱難的決定，將自2020年6月1日起在全球執行裁員以及重整。」

根據Refinitiv Eikon資料，截至去年底止，凱悅全球員工約5.5萬人。

(工商 )