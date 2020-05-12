凱悅飯店全球裁員1,300人 13:442020/05/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 跨國連鎖飯店凱悅（Hyatt Hotels Corp.）11日（周一）宣布，新冠肺炎危機使全球旅遊業急凍，迫使該公司決定裁員1,300人。 凱悅表示此次重整計畫還包括管理高層、董事以及所有員工都將減薪，不過遭裁員的員工將獲得遣散費。 該公司發表聲明指出，「旅遊需求面臨歷史性的衰退，未來復甦腳步預料緩慢，促使凱悅作出極艱難的決定，將自2020年6月1日起在全球執行裁員以及重整。」 根據Refinitiv Eikon資料，截至去年底止，凱悅全球員工約5.5萬人。 (工商 ) #凱悅 #裁員 #連鎖飯店 #重整 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免通縮惡夢 04:102020/05/08 論壇廣場 優步領頭投資Lime 1.7億美元 04:102020/05/08 全球財經 國泰航空盛傳裁員重組 或合併港龍及快運 22:242020/05/08 兩岸 光寶科傳裁員 公司：常態性調整 18:352020/05/09 財經 阿根廷可能倒債 04:102020/05/10 專題周報 何日生籲善經濟翻轉世界 04:102020/05/10 生活新聞 華為財務職位砍千人 任正非氣炸：不知誰幹的 12:162020/05/11 財經 疫情衝擊 德國企業恐掀裁員潮 22:302020/05/11 財經 《美股》業績差、「錢」景淡 UA重挫9.72％ 10:342020/05/12 財經 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 台積電赴美設廠找他？本尊說話了 - 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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