淘帝-KY(2929)受到疫情影響，代理商進貨減量，4月合併營收達新台幣2.55億元，較去年同期再減近六成、月減24%；儘管集團採取降價策略鼓勵代理商增加提貨，仍無法力挽狂瀾，股價一開盤即拉出跌停。

淘帝-KY第一季財報首度出現虧損，為了拚第二季能轉盈，除降價外，並與代理商擬定因地制宜促銷活動，刺激童裝銷售表現，以展現靈活庫存去化能力。

而隨著中國政府大力度推動促進消費政策力道，以及適逢五一長假帶動消費者補償性消費需求提升，淘帝-KY亦同步各省經銷商擴大春季童裝促銷活動，有助於挹注旗下經銷商保持健康庫存水位，此外，第二季向為中國童裝產業傳統銷售旺季，集團針對適合從事戶外運動的初夏時節，結合潮流元素推出「炫彩運動系列」，並同步加大旗下「TOPBI」及「Mini Topbi」雙品牌行銷推廣，可望在中國六一兒童節等取得良好銷售表現。

(工商 )