JKF女郎、E奶林妤霜，一身高叉粉色爆乳裝，拍攝雜誌封面相當吸睛。畢業於淡江財經系的她，打破胸大無腦的既定印象，很有想法的她常在社群媒體發表具有個人特色的言論，她近日對「豬揚事變」有感而發，「感情不是說說而已，我們已經過了耳聽愛情的年紀。」還幽默註明「騙你的是小豬」，一語雙關分享對時事的看法，獲粉絲廣大迴響。

林妤霜表示：「其實我不覺得自己很漂亮，但認為每個人都有自己的特色，與其花時間去羨慕別人，不如專注在自己身上。」她在事業穩定時，毅然決然赴加拿大遊學半年，在當地語言學校上課，這半年體驗良多，視野更加開闊。但儘管多麼憧憬國外生活，最後她最想念的還是台灣，結束半年充電之旅便返台，整個人質感再升級，粉絲人數也變多。

林妤霜親吐感情觀。（JKF提供）

這次拍攝雜誌封面，林妤霜說：「下半身太火辣，即將揭開宇宙的秘密，不用我多說，你們買來看就知道，絕對是平常沒有的尺度。」擔任模特兒的她最喜歡古裝的拍攝扮相，很多紛絲回應，「古裝露出北半球搭配事業線，讓人看得目不轉睛。」現實生活中很懂情趣的她常把男友撩得不要不要的，也大方分享喜歡穿角色扮演的服裝，享受各式各樣的類型來讓伴侶覺得新鮮、無法自拔。

(中時 )