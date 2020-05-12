台灣連續29天以上沒有本土病例傳出，被認為是新冠肺炎疫情趨緩指標，成大醫院今天宣布將從5月13日起微調相關管制措施，醫院門診大樓及住院大樓入口處管制持續，防疫認證(TOCC)工作內移至診區、病房區執行，門診大樓停車場重新開放等；奇美醫學中心門診及住院入口處發燒篩檢管制持續，但檢疫旅遊史認證(TOCC)部份，移至診區執行，其他探陪病門禁依舊。

成大醫院今天表示，隨著台灣疫情有趨緩跡象，因此從明天開始，管制措施如下：

一、醫院門診大樓及住院大樓入口處的管制持續，但防疫認證(TOCC)工作，將內移至診區、病房區繼續執行。

二、門診大樓停車場重新開放，來賓車輛可從勝利路2號門、小東路轉進面對成大社科院3號門車道進入。由3號門進入停車場車輛，請配合駐警及保全人員指揮，勿影響領藥車道。

三、門診大樓維持由面向小東路之「1號門」進出，勝利路「2號門」只出不進，「3號門」不提供人員進出。

四、門禁時間仍維持原來：1.門診大樓開放時間為週一至週五07：00~20：00，週六07：00~11：00，週日關閉。2.住院大樓：21：00~07：00管制進出。五、請每個人維持最基本之量體溫、戴口罩、勤洗手之防疫對策，以堅守防疫效果。

奇美醫學中心也宣布，門診及住院入口處發燒篩檢管制持續，但檢疫旅遊史認證(TOCC)部份，移至診區執行，但其他探陪病門禁依舊。

(中時 )