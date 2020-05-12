【現場直播】中央流行疫情指揮中心，針對新冠肺炎舉行例行記者會｜2020.05.12

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，已連續30天無本土病例，昨日新增363例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬7千758例，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，372人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

今天指揮中心官員都卸下口罩，中間加了隔板，也向外界說明，卸下口罩，前提需要有好的防護。指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)