陳姓男子與妻子結褵逾30年，育有3名成年子女，還共同經營公司。然陳男無法忍受妻子沈迷「鹿胎盤素膠囊」直銷，耗費千萬、揮霍財產，經常因此發生爭吵，妻子還會拳腳相向、毀壞物品，明知患憂鬱症，卻不配合就醫、吃藥，陳男訴請離婚。子女也證稱，媽媽會罵爸爸「沒有用的東西」、「賤男人」，爸爸本不願離婚，但被踩到底線難再忍。台灣高等法院維持一審判決，判准兩人離婚。

判決書指出，陳男指控，妻子2017年起沉迷直銷鹿胎盤素膠囊，該商品價格昂貴，還有很多爭議，可能有違法疑慮，兩人不時爭吵。更說妻子任意動支婚後財產300萬元，投資高風險的未上市股票，損失甚鉅；每月刷卡消費驚人，甚至高達百萬元，他屢次勸誡無效，擔心一生財產被揮霍殆盡。

此外，妻子性格也大變，2019年曾3度到公司砸東西，還對他拳腳相向；回家也會動手，嚇得子女不敢回家。陳男表示，妻子稱罹患憂鬱症，但卻不配合就醫或按時服藥，一再出現恐怖的異常行為，危及他人身安全，無奈提離婚訴訟，

新北地院判離，陳妻不服而提上訴，稱自己婚後恪盡人妻母職，是丈夫控制慾強，常限制她交朋友，她才陷入憂鬱症情緒。至於購買鹿胎盤素膠囊是為了送給父母和親戚，「偶爾低價轉售朋友」，不是做直銷。

不過高院審理發現，子女證稱媽媽「碰到直銷後，價值觀就改變了」，他們見面不是漠視彼此，就是吵架，互看不順眼，吵架很嚴重，互罵言詞很超過，尤其在子女面前，媽媽會摔東西，摔鍋子、盤子，鍋子裡面還有食物，看到都是媽媽動手打爸爸，爸爸是退到無法再退，才會選擇離婚。更說媽媽會罵爸爸是「沒有用的東西」、「賤男人」，爸爸已忍耐到底線。

高院認定，在陳提離婚之前，是妻子無意維持婚姻、想離婚，沒有丈夫刻意疏離以逼迫離婚的事實。高院認為，陳姓夫妻破裂的感情難以回復，任何人若處在陳的處境，都難以期待能維持家庭和諧，陳妻對婚姻破綻責任較大，丈夫有權提離婚、也應允許。

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(中時電子報)