今天5月12日是國際護師節，日本眼鏡品牌JINS，特別準備「防護眼鏡補給箱」捐贈給站在防疫第一線又緊鄰機場國境大門的林口長庚紀念醫院眼科部，為醫護人員加油打氣，總計捐出100組功能型護目鏡與營養補給品。

JINS台灣總經理邱明琪指出，JINS的功能型防護眼鏡不同於一般護目鏡，外觀自然、配戴舒適，鏡框周圍以透明防護罩包覆，可填補鏡片與眼睛間的縫隙，避免眼睛暴露在空氣中，守護雙眼不受侵襲。今日捐贈儀式中，林口長庚紀念醫院眼科部主任黃奕修也分享，這波疫情的吹哨人李文亮醫師就是武漢中心醫院的眼科專門醫師，相信這樣的貼心防疫物資，能讓醫療人員工作更安心更有動力。

來自日本的JINS眼鏡，在台灣邁入第五年，秉持不斷革新挑戰的企業精神，JINS將積極推動與各大專院校、各級醫院專科的產學合作。此次捐贈行動，JINS也與林口長庚眼科團隊建立友好關係，邱明琪表示，這是開啟雙方合作的第一步，期待未來能共同研發各種技術，比如AI自動判讀系統、遠端服務等技術，為民眾提供全方位的健康服務。

而黃奕修長期致力於人工智慧（AI）資料庫研究工作，他說，如果產業界能成為AI資料庫的第一線，將人類大量經驗集中到資料庫，學界就可應用AI資料庫資源，當AI接手某些任務後，「人」的用途就不必繼續放在觀察和判讀上，而是集中在治療與照護，醫師就可以花更多時間照顧病人。這次疫情對於人類生活造成極大影響，JINS希望未來能站在民眾需要的角度，持續創新研發，讓生活有無限可能。

(工商 )