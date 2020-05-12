大聯盟補強球員的方式很多種，可以從自由球員市場網羅、選秀會挑人或是進行交易，除此之外，球團還可以透過國際簽約來網羅球員，近日大聯盟官網便點名各隊隊史最成功的國際簽約球員，其中日籍球員共有2人上榜，日本更是亞洲唯一有球員入選名單的國家。

首位入選的日本球員是岩村明憲，2006年底宣告赴美挑戰，隨後坦帕灣光芒出價最高獲得獨家議約權，與球團簽下了3年770萬美元合約，2007年至2009年，岩村明憲成為球隊先發主力，原本鎮守三壘，但後來隆戈瑞亞（EvanLongoria）加盟後移防二壘，3年下來繳出打擊率2成81打擊率、14轟，一共打出397支安打。

大聯盟官網將這筆簽約評為光芒隊史最成功的國際簽約，同時間為光芒日後補強日籍球員開啟一道大門，去年冬天，他們就以2年1200萬美元的合約網羅筒香嘉智。

第二位就是大家最為熟悉、洛杉磯天使二刀流大谷翔平，大谷翔平在日職打球時就受到國外球探關注，還曾在比賽中飆出165公里的快速球，2017年季末透過入札制度加盟天使。

2018年，大谷翔平的新人賽季就繳出22轟、61分打點的成績單，投球成績雖然受到手肘傷勢影響，但也有不錯的表現，出賽10場比賽全為先發，51.2局的投球，拿下4勝2敗的成績，防禦率3.31也是高水平，並在該年球季結束動刀進行Tommy John韌帶重建手術，儘管沒能以二刀流撐完整季，但他新人年的表現足以拿下美聯最佳新人獎。

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(中時電子報)