今年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今天放榜，共有51所科技校院提供2871個招生名額，報名人數為3694名，錄取人數為2159名，錄取率為58.4％，錄取人數較去年增加40名、錄取率提升2.9個百分點。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3514名，志願數計3萬8480人次，每人平均志願數為10.8個，推估考生明確選填就讀志願。

據統計，達96.5％高職學校所推薦之考生，錄取國立科技校院至少有1名以上，錄取生以前5個志願錄取理想學校的比率達70％以上；另偏鄉地區高職學校推薦考生之錄取率提升至65％，要去年增加10個百分點。

技專校院招生委員會聯合會指出，考生可於即日起至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站（www.jctv.ntut.edu.tw／star)查詢放榜資訊，不另寄分發結果之書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印各考生之分發結果通知單。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任提醒錄取生，這次錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加今年四技二專甄選入學；如欲參加今年四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月18日12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，始完成放棄程序。對本招生有任何問題，可洽詢（02）27725333。

(中時 )