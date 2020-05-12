羅智強指蔡英文總統「大員外的紓困」。（摘自羅智強臉書）

政府紓困亂象引發民怨沸騰，國民黨革實院長羅智強今天重批民進黨紓困是「嗟！來食！」，也是「民進黨大員外的傲慢紓困」、「蔡英文的大員外紓困」。他說，民進黨的紓困排富徒具形式，只是逼著民眾去說謊；既然陳時中說「寧願錯發也不願漏掉」，奉勸民進黨，亡羊補牢，為時未晚，既然「寧願錯發」，就好好學習馬政府的消費券吧！

羅智強說，他昨晚與立委洪孟楷、淡水商圈的理事長盧育佑對談，盧理事長除了談到銀行對小型店家的不信任，申貸困難之外，也提到了最近造成民怨的「萬元紓困」。

羅智強表示，盧理事長說，現在很多店家一個月都賺不到一萬元，能夠申請一萬元，當然是不無小補。但是很多人排了好長的隊伍，到了櫃台才被說這個缺少，那個不符，「好像我要跟你證明我有多窮」，才能夠領到寶貴的一萬元。

羅智強說，他忽然發覺，這種「對人民尊嚴的否定」，才是世界上其他國家，沒有選擇「民進黨式紓困」的原因。馬政府的消費券是一視同仁，美國的排富發現金，是以「年所得」作為基準，沒有一個國家會像民進黨這樣，去要求民眾自我羞辱，要證明自己有多窮，多可憐。

再者，民進黨的「排富」，就真的有發揮作用嗎？基層公務人員說，男性填舉牌，女性填玉蘭花，連陳時中都不相信，「怎麼可能這麼多人都做這些？」這就表示現在的排富條款徒具形式，只是逼著民眾去說謊。

羅智強強調，對於紓困，陳時中說「寧願錯發也不願漏掉」，善哉斯言，這也是馬政府的消費券，以及世界各國發現金的初衷。他要奉勸民進黨，亡羊補牢，為時未晚，既然「寧願錯發」，那就好好學習，馬政府的消費券吧！

(中時 )