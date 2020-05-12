新單、出貨回穩拉抬，太景-KY（4157)、雙美〈4728〉第二季營運蓄勢報喜推進。太景-KY董事長暨執行長黃國龍表示，太捷信口服膠囊台灣銷售前4月年增52％，進藥醫院家數已突破52家醫學中心及醫院，尚有十數家醫院正在進行採購及招標程序。奈諾沙星注射劑除已完成審查作業的中國大陸藥證外，台灣藥證申請也在審查程序中。

此外，雙美受惠膠原蛋白植入劑穩定出貨，前4月營收年成長53.58％。雙美表示，搶攻美塑療法市場漸收成效，4月底膚柔美應用於MC32膠原美塑療程銷售已達1.5萬支，年增54％，凸顯品牌定位份額。

太景-KY因台灣經銷商恢復按月進貨、俄羅斯合作夥伴採購原料藥，4月營收月增1516％，年增238.6％；前４月營收年增25.8％。法人看好奈諾沙星注射劑可望陸續到手的兩張藥證。

黃國龍指出，太捷信口服膠囊台灣單月出貨量年增14.3％，若計醫院採購量，前4月年成長52％，顯示銷售進入穩定成長期。奈諾沙星口服膠囊於中國大陸進入醫保目錄後，銷售亦逐漸成長，前4月銷售量為去年同期2.2倍。

此外，太景-KY流感抗病毒新藥TG-1000已進入中國大陸的IND審查程序，若依默示許可制度，可於年中展開一期臨床試驗。授權則是全球市場及中國大陸市場同步進行。

雙美線上直播平台營運逾1年，已有超過十萬個粉絲關注度，在疫情期間進行超過50場直播，平均單場約有2萬瀏覽量。5月已針對整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師等安排超過65場客製化的學術交流會，藉以了解膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術，並開拓更多合作夥伴，挹注營運動能。

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