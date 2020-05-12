大陸國務院關稅稅則委員會12日最新公告稱，針對第二批對美加徵關稅商品，第二次排除其中部分商品，並公布相關商品清單。公告內容指出，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅。對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起6個月內按規定向海關申請辦理。第二批對美加徵關稅的其餘商品，暫不予排除。

未列入第一批、第二批對美加徵關稅商品排除清單的商品，企業可根據「國務院關稅稅則委員會關於開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作的公告」，申請市場化採購排除。

值得注意的是，中國官媒「環球時報」英文版近日引述消息人士稱，隨著中美關係趨於緊張，中方內部出現要求重新評估首階段貿易協議的鷹派聲音，部分顧問亦敦促重新進行磋商。此時官方公布該項排除加徵關稅商品清單，透露出中方仍將延續中美首階段貿易協議的訊號。

(工商 )