為阻斷新型冠狀病毒疫情傳播鏈，包括中國在內的多個國家正實施防疫旅行限制，但有外電引述消息人士指出，正努力重啟經濟的中國，仍允許一些外國公司的高層進入中國。

消息人士表示，中國商務部告訴一些重要的外國企業，如果想讓高層返回中國，可以申請豁免入境禁令，但仍須接受強制性隔離檢疫。

中國自3月下旬以來幾乎禁止所有外國人入境。上述消息也透露出中國正逐步採取措施重新開放邊界。

(工商 )