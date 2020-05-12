中國傳豁免部分外企高層防疫入境禁令 14:072020/05/12 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為阻斷新型冠狀病毒疫情傳播鏈，包括中國在內的多個國家正實施防疫旅行限制，但有外電引述消息人士指出，正努力重啟經濟的中國，仍允許一些外國公司的高層進入中國。 消息人士表示，中國商務部告訴一些重要的外國企業，如果想讓高層返回中國，可以申請豁免入境禁令，但仍須接受強制性隔離檢疫。 中國自3月下旬以來幾乎禁止所有外國人入境。上述消息也透露出中國正逐步採取措施重新開放邊界。 (工商 ) #中國 #高層 #入境 #防疫 #豁免 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫百日陳時中認了 坦承這事沒處理好「差點成防疫破口」 00:092020/05/08 生活 陸港觀盤－三大面向解讀 陸股投資潛力十足 04:102020/05/08 全球財經 鮮花贈英雄 屏縣感謝抗疫付出 01:152020/05/08 高雄屏東澎 居檢強制入住防疫旅館？ 侯友宜：要有順序、應從嚴把關 16:012020/05/08 政治 中職開門迎觀眾 陳時中穿0號現身 18:372020/05/08 體育 竟南宮捐30萬防疫基金 市府致贈「孚佑四方」匾額 20:472020/05/08 生活 感謝醫護人員 南投推多項免費旅遊 00:482020/05/09 台中彰投 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 入境全面普篩！ 04:102020/05/11 時論廣場 台灣防疫小時了了？ 04:102020/05/12 時論廣場 國際熱門新聞 戳痛處？女記者問關鍵問題 川普大爆走：去問陸！ - 國際 揹新冠黑鍋？陸火大要重談貿易協定 川普冷回4字 - 國際 比大蕭條慘？白宮貿易顧問曝陸驚人經濟摧毀力 - 時事 大會戰！武漢擬10天完成千萬人病毒檢測 - 國際 新冠疫情早爆炸？去年10月武漢運動會後 多國選手傳確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。