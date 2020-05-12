韋禮安推出新專輯《Sounds of My Life》，卻被網友發現「羅時豐的專輯封面撞臉韋禮安」，兩人成為網路上熱門話題，連韋禮安看了也覺得「有像耶」。日前兩人在梳化時巧遇，韋禮安化身粉絲說：「我都有看你的『DL不務正YA』，吃飯時都用你的Youtube頻道來配，太有趣了，做得很好，有時間要去上你的頻道！」羅時豐客氣地說：「我訂閱人數不夠多，你還願意來，很開心耶，我也要來趕快來練你的新歌！而且不好意思，大家說我的封面和你很像，真的怕你和你的粉絲不高興…。」韋禮安說：「怎麼會，這是我的榮幸！」

兩人最近都推出新專輯，勤跑活動作宣傳，看到羅時豐在通告上展現大肌肉，韋禮安特別請教羅時豐如何鍜練身材？羅時豐表示：「每天都要找出時間健身和運動。」讓近來通告滿檔已放棄健身的韋禮安笑說：「羅大哥，我們千萬不要比肌肉哦！」

韋禮安抒情主打歌〈不用告訴我〉MV上架4天破百萬點閱，MV中舊情人重逢的劇情相當催淚，這首歌也被一致認為「很難唱」，光良、張韶涵、陳零九、郭靜、許書豪、徐佳瑩、曾沛慈、Crispy脆樂團、黃偉晉、宇宙人小玉、盧廣仲、那那大師、魏如萱和安心亞接力翻唱這首歌，黃偉晉大呼「Key太高」、曾沛慈邊說難唱邊配上浮誇舞步、安心亞當成演唱會在唱、張韶涵罕見的送上清唱、郭靜則獻出自彈自唱的版本，看到多達14組好友熱情支持，韋禮安直說太感動！

韋禮安睽違4年發片，全新創作專輯《Sounds of My Life》一推出口碑爆棚，銷售也開出紅盤，在實體專輯銷售困難的情況下，他的新專輯一發行就登上博客來、五大、佳佳、誠品和玫瑰大眾的冠軍，連唱片公司和印刷廠都豎起大拇指說，這是近期罕見的追加製作物的唱片，好久沒遇到要填寫追加單的狀況了。

他同時在Hit FM、好事和POP三大電台也已經封王，而〈不用告訴我〉MV上架4天衝破百萬點閱，讓韋禮安稍稍舒緩心中的壓力，十分感謝粉絲的支持。他從3月底展開宣傳，行程馬不停蹄，除了之前五一連假有提前回家陪媽媽過母親節，幾乎沒有一天放假，已足足上了近50個通告，天天一大早就要起床到晚上10點以後收工，幸好專輯口碑和銷售都有亮眼成績，讓他直說：「謝謝大家喜歡這張專輯，再累也值得了。」

因為疫情，韋禮安和各大媒體平台合作「禮上網來直播巡迴音樂會」，和粉絲網路上互動，目前已進行5場，每一場都有爆點，歡笑不斷，加上他一首接一首帶來新歌、經典代表作和翻唱歌曲，超強的live實力，讓粉絲大飽耳福，大讚：「韋禮安的現場太好聽了！」「太會唱了！」「耳朵懷孕！」目前累積觀看次數已近30萬，而他充滿自己風格的笑聲被粉絲稱為「魔性笑聲」，更是成為粉絲討論的焦點，網友都大推他的笑聲可以出音檔，讓他套用自己新歌的歌名笑說：「ㄟ…這樣好嗎？」

韋禮安新專輯《Sounds of My Life》口碑和銷售都有亮眼成績。（The Orchard提供）

韋禮安新專輯《Sounds of My Life》銷售開出紅盤。（The Orchard提供）

(中時 )