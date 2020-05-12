北市議員游淑慧在臉書KUSO柯的照片，寫上「滿城盡是劃紅線」，酸度破表。（摘自臉書游淑慧港湖加油／譚宇哲傳真）

北市議員游淑慧今在臉書發布貼文，批評台北市長柯文哲任內愛畫紅色禁停線，5年來劃設278公里，比21條雪山隧道還長，也比高鐵南港站到高鐵嘉義站的距離還長，但交通意外死亡、受傷人數卻也沒有下降，根本「劃」錯重點。更KUSO柯的照片寫上「滿城盡是劃紅線」，酸度破表。

游淑慧在臉書表示，柯文哲上任五年、到去年底，在台北市累積新劃設了27萬公尺（270公里）的紅線，今年1到3月又多了8公里，278公里長的紅線比21條雪山隧道還長，比高鐵南港站到高鐵嘉義站的距離還長（約261公里），比環繞全台北市自行車道兩圈還長（一圈大約112公里）。

游淑慧說，劃設那麼多紅線的結果就是一堆違停、一堆罰款，5年多來，北市開出數十萬張紅線違停罰單，光是紅線違停的罰款收入就高達19億8000萬，比這一次新冠疫情，市府針對防疫與紓困，所追加的預算還高。

然而，去年北市交通事故死亡人數高達83人，較兩年前爆增27％，且造成死亡交通事故的前5大原因，並沒有紅線違停，她認為，交通部門熱衷紅線違規停車取締，只因為「好抓、好罰」，但真正的交通安全卻沒有改善，交通意外死亡、受傷的人數 也沒有下降，代表交通安全「劃」錯重點。

北市交通管制工程處表示，禁止臨時停車紅線劃設主要可分為配合消防救災需求、推動鄰里交通環境改善所設置的標線型人行道以及當地民意需求等3部分，經統計，今年1至3月禁止臨時停車劃設約8153公尺。

交工處強調，巷弄規畫禁止臨時停車紅線（或黃線），主要目的是整頓交通秩序，將道路空間作合理分配使用，以整頓道路交通秩序，提供民眾安全步行空間，請用路人應依現地道路交通設施停放，維護用路人安全。

(中時 )