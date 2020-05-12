美中貿易協商，才在上周傳來兩國高層通電話，籠罩審慎樂觀氣圍，但善變的美國總統川普又在11日明確表態，對美中協商根本沒有興趣，加上川普亟思重啟美國經濟活動，引爆市場對新冠疫情或再來一波高峰疑慮，除使美股周一下挫外，也使包括台股在內的周二亞股，臉色多鐵青。

台股今開低殺低，受制外資壓低調節不手軟，使蘋果供應鏈三王台積電、股王大立光與鴻海等帶頭向下殺盤，致電子股賣壓相對沈重，加上兆豐金、中信金、台塑四寶、統一、中鋼、長榮海運與遠東新等重量級集團股也表現不振，使盤勢欲振乏力。

業內人士指出，大盤在昨才攻克年線與萬一等關卡，今再度輕易失守，顯示投資人在高檔對利空因子的抗壓性相對較低，使短期盤勢未脫在季線與萬一關卡間，來回游走待變。

集中交易市場加權股價指數收盤大跌133.79點，報10879.47點，跌幅1.21%，成交1722.07億元。

店頭市場方面，今開高震盪殺低，顯示短多似有獲利了結心態，不過，高檔換手積極，且逢低撿更宜者仍大有人在，使跌幅仍相對有限，盤勢在生技股仍逆勢收紅下，指數僅下挫0.26%，報141.43點，成交454.15億元。

美股盤後電子盤方面，除那斯達克100期指目前暫報小漲0.01%外，餘道瓊期、標普500與小型股2000等3大期指，目前則暫報下挫0.41%、0.4%及0.33%。

(工商 )